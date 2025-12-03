Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (3/12/2025), αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιείται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών, εξαναγκάζοντάς τους σε τέλεση αξιόποινων πράξεων, με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση, από την πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων, σε καταστήματα ψιλικών και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, και παρέχεται αρωγή και προστασία σε τέσσερα ανήλικα θύματα.

Συγκεκριμένα, άνδρες με καταγωγή από το Πακιστάν εκμεταλλεύονταν ανήλικα παιδιά επίσης από την ίδια χώρα, τα οποία τα ωθούσαν στην πώληση λαθραίων τσιγάρων στο Παγκράτι, στον Κολωνό και το Περιστέρι ενώ σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, η δράση τους ξεκινά από το 2022.