Διεκόπη εκτάκτως η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πεντέλης από τη συμβολή της με την οδό Ζησιμοπούλου έως την οδό Ελληνίδων, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, λόγω θραύσης αγωγού φυσικού αερίου.

Στο σημείο έσπευσαν αρμόδια συνεργεία για την αποκατάσταση της βλάβης και την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού. Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις ρυθμίζουν την κίνηση στους γύρω δρόμους.

Οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή ταλαιπωρίας και κυκλοφοριακής συμφόρησης.