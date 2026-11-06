Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το πρωί της Παρασκευής στο Παλαιό Φάληρο, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Ανδρομάχης.

Οι Αρχές είχαν κινητοποιηθεί άμεσα, προχωρώντας για λόγους ασφαλείας σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το ύψος της οδού Μιαούλη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση του αντικειμένου.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο συναγερμός έληξε και η κατάσταση στην περιοχή επανήλθε σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.

Το περιστατικό ήταν το τρίτο μέσα στην ίδια ημέρα στην Αττική, καθώς νωρίτερα είχαν σημάνει συναγερμοί για ύποπτες βαλίτσες στα Εξάρχεια και στο Μοναστηράκι, οι οποίοι επίσης έληξαν χωρίς να εντοπιστεί κάτι επικίνδυνο.