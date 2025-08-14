Νεκρή εντοπίστηκε χθες βράδυ στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, μέσα στη θάλασσα, μια γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών. Η άτυχη λουόμενη, η οποία φορούσε κόκκινο ολόσωμο μαγιό, ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.