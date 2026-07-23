Αναστάτωση και ανασφάλεια προκαλούν στους κατοίκους του Παλαιού Φαλήρου τα απανωτά κρούσματα επιθέσεων με στόχο την κλοπή κοσμημάτων ή μικροποσών.

Τελευταίο κρούσμα η επίθεση σε είσοδο πολυκατοικίας σε μία ηλικιωμένη γυναίκα από μεγαλόσωμο άνδρα που δοκίμασε να την στριμώξει και να την εγκλωβίσει την ώρα που η γυναίκα δοκίμαζε να βάλει το κλειδί στην πόρτα.

Οι εικόνες έχουν καταγραφεί από κάμερα της εισόδου και δείχνουν την σωματοδομή του άνδρα που επιτέθηκε στην ηλικιωμένη και ο οποίος τράπηκε σε φυγή όταν το θύμα του έβαλε τις φωνές.

Το περιστατικό συνέβη χθες Τεταρτη 22/07 στη συμβολή των οδών Αμφιτρίτης και Τερψιχώρης 11, στο Παλαιό Φάληρο και δεν είναι το μόνο.

Περίοικοι αναφέρουν πως συχνά πέφτουν θύματα επιτήδειων που δοκιμάζουν να κλέψουν μικροποσά ή κοσμήματα ακόμα και στη μέση του δρόμου από ηλικιωμένους ή ανήμπορους ανθρώπους.