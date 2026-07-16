Ένα σοβαρό τροχαίο περιστατικό αναστάτωσε το Παλαιό Φάληρο το απόγευμα της Πέμπτης (16/7), όταν ένας συρμός του τραμ συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με τρίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν ο μπαμπάς, η μητέρα και το 9χρονο κοριτσάκι τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε το ανήλικο κορίτσι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο της σύγκρουσης έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο. Παράλληλα, στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν στο σημείο για να ρυθμίσουν την κατάσταση.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα, με την αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας να διενεργεί σχετική έρευνα.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην παραλιακή

Λόγω του συμβάντος, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Αιόλου στο ρεύμα προς Πειραιά, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ή να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.