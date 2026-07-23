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Στα άκρα οδηγήθηκε μια διαφωνία για τον θόρυβο οικοδομικών εργασιών το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου στο Παλαιό Φάληρο.

Ένας 47χρονος άνδρας εκνευρίστηκε από τη φασαρία, βγήκε από το σπίτι του κρατώντας ρόπαλο και επιτέθηκε σε 28χρονο εργάτη, τραυματίζοντάς τον στα πλευρά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ γίνεται προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών του επεισοδίου.

Το χρονικό της επίθεσης στην οδό Ζαΐμη

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 10:00 το πρωί, στην οδό Ζαΐμη 4.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ένας 47χρονος υπήκοος Βουλγαρίας ενοχλήθηκε έντονα από τον θόρυβο των οικοδομικών εργασιών που πραγματοποιούνταν στη γειτονιά, βγήκε από την κατοικία του κρατώντας ρόπαλο και κατευθύνθηκε προς το σημείο εκτέλεσης των εργασιών.

Φτάνοντας στην οικοδομή, ο 47χρονος ήρθε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με έναν 28χρονο εργάτη, υπήκοο Παλαιστίνης.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με τον 47χρονο να επιτίθεται στον νεαρό οικοδόμο και να του καταφέρνει χτύπημα με το ρόπαλο.

Από το χτύπημα ο 28χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε ελαφρά στα πλευρά.

Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο 47χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου.

Οι αστυνομικές Αρχές λαμβάνουν αναλυτικές καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους αλλά και από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση.