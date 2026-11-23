Την κατηγορηματική και αδιαπραγμάτευτη αντίθεσή τους στην κατασκευή δύο Κέντρων Δεδομένων (Data Centers) και των συνοδευτικών ενεργειακών υποδομών στη θέση «Καμαράλωνα – Καμάρα» εξέφρασαν οι κάτοικοι του Παλαιοχωρίου Δωριέων. Κατά τη διάρκεια μαζικής Λαϊκής Συνέλευσης που συγκλήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο, ντόπιοι και ετεροδημότες δήλωσαν ομόφωνα την άρνησή τους να επιτρέψουν τη μετατροπή της ανατολικής εισόδου του χωριού τους σε βιομηχανική ζώνη.

Η προσέλευση του κόσμου υπήρξε πρωτοφανής, με πολίτες από γειτονικούς οικισμούς να δίνουν το «παρών», αναδεικνύοντας την κοινή αγωνία για το μέλλον του τόπου. Τις εργασίες της συνέλευσης παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, η Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας κα Αθανασία Στιβακτή, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οι βουλευτές Φθιώτιδας κ. Γιάννης Οικονόμου (ΝΔ) και κ. Γιάννης Σαρακιώτης (Ανεξάρτητος), ενώ χαιρετισμό απέστειλε ο βουλευτής κ. Γιώργος Κοτρωνιάς (ΝΔ). Το αποτέλεσμα της συνάντησης επισφραγίστηκε με την ομόφωνη έγκριση ενός δυναμικού ψηφίσματος.

Οι Λόγοι της απόρριψης: Περιβάλλον, οικονομία και ποιότητα ζωής

Στο κείμενο του ψηφίσματος, η κοινότητα παραθέτει τους βασικούς άξονες της αντίστασής της απέναντι στο σχεδιαζόμενο έργο, τονίζοντας τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει στην περιοχή:

Ασφυκτική εγγύτητα στα σπίτια: Οι εγκαταστάσεις προγραμματίζεται να ανεγερθούν μόλις 500 μέτρα από τον οικισμό, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ησυχία των πολιτών.

Γιγαντιαία κλίμακα βιομηχανοποίησης: Το έργο θα δεσμεύσει πάνω από 1.000 στρέμματα γης. Από αυτά, τα 592 προορίζονται για Data Centers (ισχύος 200 MW), ενώ θα προστεθούν τεράστιες εκτάσεις φωτοβολταϊκών, Σταθμός Αποθήκευσης Ενέργειας (200 MW / 800 MWh) και Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης.

Απώλεια γόνιμου εδάφους: Η επένδυση θα εξαφανίσει πολύτιμη αγροτική γη, επιφέροντας καίριο πλήγμα στην τοπική γεωργία και κτηνοτροφία.

Αλλοίωση του τοπικού μικροκλίματος: Ο βιομηχανικός θόρυβος, η θερμική εκπομπή, οι μπαταρίες λιθίου και οι δεξαμενές καυσίμων συνιστούν απειλή για το ευαίσθητο οικοσύστημα της κοιλάδας του Βοιωτικού Κηφισού.

Πολεοδομικές και πολιτιστικές παραβάσεις: Η συγκεκριμένη βιομηχανική χρήση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της περιοχής, ενώ εγκυμονεί κινδύνους για καταγεγραμμένα αρχαιολογικά ευρήματα.

Ακύρωση της τουριστικής προοπτικής: Μια τέτοια εγκατάσταση θα υποτιμήσει τις περιουσίες των ντόπιων και θα βάλει οριστική ταφόπλακα σε κάθε σχέδιο ήπιας και αγροτουριστικής ανάπτυξης.

Άρνηση «ανταποδοτικών» υποσχέσεων: Οι πολίτες ξεκαθαρίζουν πως καμία οικονομική υπόσχεση δεν πρόκειται να αντισταθμίσει την ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική και κοινωνική ζημιά.

Τα αιτήματα και τα επόμενα βήματα

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, η Λαϊκή Συνέλευση απαιτεί την άμεση και οριστική ακύρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς και τη διακοπή κάθε διαδικασίας αδειοδότησης.

Οι κάτοικοι καλούν το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίκλειας – Ελάτειας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας να εκδώσουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις πριν από τη λήξη της διαβούλευσης στις 18 Δεκεμβρίου 2026. Παράλληλα, ζητούν την πρόσληψη νομικού συμβούλου για την κατάθεση επίσημων ενστάσεων και την άσκηση όλων των ένδικων μέσων κατά του έργου.

Τέλος, στέλνουν σαφές μήνυμα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, απαιτώντας τον σεβασμό της τοπικής βούλησης, την τήρηση του χωροταξικού σχεδιασμού και την προστασία του φυσικού και ιστορικού πλούτου του Παλαιοχωρίου Δωριέων. Το ψήφισμα θα επιδοθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς από την Επιτροπή Αγώνα, η οποία αναλαμβάνει πλέον τον συντονισμό των μελλοντικών κινητοποιήσεων.