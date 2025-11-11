Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν πριν από λίγο οι δύο κατηγορούμενοι παλαιοημερολογίτες ιερείς που κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι απολογίες τους ήταν μαραθώνιες με τον 46χρονο ιερέα youtuber να περνά πρώτος το κατώφλι του 1ου Ανακριτή αρμόδιο για υποθέσεις ναρκωτικών και στη συνέχεια να απολογείται ο 40χρονος δεύτερος ιερέας.

Στις απολογίες τους είχαν να εξηγήσουν πολλά για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι έκρυβαν τα ναρκωτικά εντός και εκτός ιερού ναού ακόμα και σε γλάστρες στο προαύλιο της εκκλησίας.

Οι κατηγορούμενοι ιερείς έφθασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις εννιά το πρωί με την παραμονή τους στο χώρο να φθάνει τις 11 ώρες.

Κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο ,ήταν ψύχραιμοι και μιλούσαν διαρκώς ο ένας στον άλλο δείχνοντας να έχουν μία πολύ καλή σχέση μεταξύ τους

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στο οποίο περιλαμβάνεται και τρίτος ιερέας που είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής, οι ρασοφόροι ήταν οι άμεσοι συνεργοί της «Αρχηγού» υπεύθυνοι για την μεταφορά, την αποθήκευση, αλλά και την διακίνηση των ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Στο «ενεργητικό» τους έχουν και παράνομη διακίνηση μεταναστών εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ιερείς.

Λαβράκι για τη δράση τους έβγαλε και ο κοριός της ΕΛΑΣ καθώς κατέγραψε και τις κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν προκειμένου να μην εντοπιστούν από τις αρχές όπως φανουρόπιτα για την κοκαίνη και μακαρόνια για την κάνναβη.

Προφυλακιστέα κρίθηκε και η γυναίκα που μετέφερε τα ναρκωτικά σε βαλίτσα στη Ρόδο όπως και ο φερόμενος ως παραλήπτης της βαλίτσας στο νησί ο οποίος ισχυρίστηκε :

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έχω καμία σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών, είχα πάει για να παραλάβω ένα οικοδομικό εργαλείο.»

Αύριο απολογούνται άλλα τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η φερόμενη ως Αρχηγός που έχει ήδη ποινικό παρελθόν στα ναρκωτικά και οι δύο άμεσοι συνεργοί της.