Ο πιο άτακτος και απείθαρχος επιβάτης αεροσκάφους συνελήφθη εν ώρα πτήσης από τις Βρυξέλες προς το Ηράκλειο το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/4). Ο 34χρονος από την Παλαιστίνη που βρέθηκε στις διακοπές του Πάσχα στο Βέλγιο για να συναντήσει συγγενείς του, επέστρεψε στην Κρήτη με πολλές … ορμές!

Ο 34χρονος Παλαιστίνιος ενώ βρισκόταν στο αεροσκάφος με προορισμό το «Νίκος Καζαντζάκης», ξαφνικά, κατέβασε το παντελόνι του και άρχισε να επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα στις αεροσυνοδούς!

Το πλήρωμα του ζήτησε επανειλημμένως να συμμορφωθεί, εκείνος όμως, όχι μόνο δεν το έπραξε, αλλά συνέχισε το ίδιο … τροπάριο. Στη διάρκεια της πτήσης υπήρξε πανικός αλλά και άλλα ευτράπελα μέχρι τη στιγμή που το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο.

Εκεί οι αστυνομικοί του αερολιμένα τον συνέλαβαν και σήμερα οδηγείται στη Δικαιοσύνη.

Ο ίδιος δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ φέρεται να είπε ως δικαιολογία, πως νόμιζε ότι ήταν στην τουαλέτα του αεροσκάφους και όχι στο κάθισμά του.

