Ένας 29χρονος Παλαιστίνιος προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε περίπου 30 αυτοκίνητα. Χτυπώντας με κοντάρι τα σταθμευμένα οχήματα, πραγματοποίησε βαθουλώματα στις λαμαρίνες και θραύσεις τζαμιών, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση και στην περιοχή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, χτυπούσε ακόμη και με το κεφάλι του τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ενώ σοκάρουν οι πληροφορίες για το γεγονός ότι χτυπούσε με μπουνιές το κεφάλι του, βρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:50 τα ξημερώματα, στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.

Μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα χέρια και κεφάλι από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν τον δράστη και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο νεαρός άνδρας έχει συλληφθεί και παραπέμφθηκε για παράβαση του νόμου περί όπλων και για φθορές ενώ βρισκόταν στη χώρα μας χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα παραμονής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της πράξης του.