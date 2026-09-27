Επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στο ιστορικό κάστρο του Παλαμηδίου στο Ναύπλιο.

Ένας ηλικιωμένος Γερμανός τουρίστας έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε ενώ ανέβαινε τα απότομα σκαλιά του φρουρίου. Λόγω του δύσβατου της περιοχής, κινητοποιήθηκαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, καταφέρνοντας να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τον άνδρα και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Η λιποθυμία στα σκαλιά του Κάστρου

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ηλικιωμένος άνδρας, με καταγωγή από τη Γερμανία, επιχείρησε να ανέβει τα σκαλιά που οδηγούν στην κορυφή του κάστρου του Παλαμηδίου.

Κατά τη διάρκεια της ανηφορικής διαδρομής, ο τουρίστας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε, χάνοντας τις αισθήσεις του μπροστά στα μάτια άλλων επισκεπτών.

Η ιδιομορφία του σημείου, η έντονη κλίση και τα απότομα σκαλοπάτια κατέστησαν αδύνατη την άμεση μεταφορά του χωρίς τη συνδρομή εξειδικευμένων σωστικών συνεργείων, με αποτέλεσμα να σημάνει αμέσως συναγερμός στις αρχές.

Η επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου με τρία οχήματα, καθώς και άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στη βάση του λόφου και τη διευκόλυνση των σωστικών μέσων.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον ηλικιωμένο στο δύσβατο σημείο φέροντας ειδικό φορείο ακινητοποίησης.

Οι διασώστες κατάφεραν να κατεβάσουν τον τραυματισμένο άνδρα από τα σκαλιά και να τον μεταφέρουν στη βάση του κάστρου, όπου ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο μετέφερε τον τουρίστα εσπευσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και την πλήρη εκτίμηση της κατάστασής του.