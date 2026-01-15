Ειδική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων 800 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone) και αστυνομικού σκύλου.

Αποξήλωση καλωδίων 800 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές

Κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια 800 μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 13 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α., ενώ αφαιρέθηκαν 14 άδειες ικανότητας οδήγησης και 5 άδειες κυκλοφορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Δείτε το βίντεο