Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές μετά την απώλεια υπηρεσιακού υποπολυβόλου MP5 από 51χρονο αστυνομικό του τμήματος Ραφήνας, ο οποίος είχε χρεωθεί τον συγκεκριμένο οπλισμό προκειμένου να μεταβεί για υπηρεσία φύλαξης σε οικία δημοσιογράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο αστυνομικός παρέλαβε από την υπηρεσία του ένα MP5, ασύρματο και εξοπλισμό κρότου-λάμψης.

Ο 51χρονος τοποθέτησε τον υπηρεσιακό εξοπλισμό σε δύο τσάντες σούπερ μάρκετ και αναχώρησε με προορισμό την κατοικία του Στέφανου Χίου, όπου επρόκειτο να εκτελέσει υπηρεσία φύλαξης.

Οι τσάντες έπεσαν στην Παλλήνη

Κατά τη διαδρομή και ενώ βρισκόταν στην περιοχή της Παλλήνης, οι δύο τσάντες με τον εξοπλισμό φέρονται να έπεσαν.

Όταν ο αστυνομικός αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, επέστρεψε άμεσα στο σημείο προκειμένου να τις αναζητήσει.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντόπισε μέρος του εξοπλισμού που είχε χρεωθεί, μεταξύ άλλων τον ασύρματο και τα υπόλοιπα υπηρεσιακά αντικείμενα.

Ωστόσο, το MP5 δεν βρισκόταν πλέον στο σημείο.

Η εξαφάνιση του υπηρεσιακού όπλου κινητοποίησε τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του και για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που έπεσαν οι τσάντες έως την επιστροφή του αστυνομικού.

Συνελήφθη ο 51χρονος

Μετά το περιστατικό, ο 51χρονος αστυνομικός συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων καθώς και για παραβίαση των προβλεπόμενων όρων ασφαλούς φύλαξης οπλισμού.

Η υπόθεση τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και, με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο αστυνομικός αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του χαμένου MP5, αλλά και στη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες χάθηκε ο υπηρεσιακός οπλισμός κατά τη μεταφορά του στην Παλλήνη.