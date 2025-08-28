Υπαίτιος για τουλάχιστον τέσσερα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε δομές της Παλλήνης, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων, θεωρείται ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη στην περιοχή.

Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Ο ίδιος μετέφερε παιδιά στις δομές και όπως παραδέχτηκε έβαζε τις φωτιές κάθε φορά που …έχανε στον τζόγο.

Υποστήριξε ότι ήταν εθισμένος στον τζόγο και όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όποτε έχανε χρήματα προχωρούσε στην πρόκληση πυρκαγιών. Η δράση του ακολουθούσε συγκεκριμένο μοτίβο, καθώς οι φωτιές εκδηλώνονταν από τις 16:00 έως τις 19:00 το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στοιχεία όπως το οπτικό υλικό και τα κοινά χαρακτηριστικά των εμπρησμών αξιοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οδηγώντας στη σύλληψή του. Οι πυρκαγιές που προκάλεσε δεν έλαβαν μεγάλες διαστάσεις, ωστόσο το γεγονός ότι εκδηλώνονταν με επαναλαμβανόμενο τρόπο κινητοποίησε τις αρχές.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον Ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή το πρωί, οπότε και θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.