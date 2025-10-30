Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. «έπεσε» ένας 26χρονος Έλληνας, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης, 29 Οκτωβρίου, κινούταν με ταχύτητα 174 χλμ./ώρα επί της Περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, χωρίς να έχει δίπλωμα.

Ο νεαρός έγινε αντιληπτός και συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 26χρονος κινούνταν με 174 χλμ./ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 80 χλμ./ώρα. Όπως προέκυψε, ο 26χρονος οδηγούσε και χωρίς να έχει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.