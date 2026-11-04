Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού του υποπολυβόλου MP5 που έχασε χθες, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, αστυνομικός στην περιοχή της Παλλήνης. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. μίλησε στον ΣΚΑΪ για το περιστατικό και επιβεβαίωσε ότι παρά τις εκτεταμένες έρευνες το όπλο δεν έχει βρεθεί.

Η Κωντσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι μόλις ενημερώθηκαν οι Αρχές, ειδοποιήθηκε ο Εισαγγελέας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του αστυνομικού ενώ ακολούθησε και η σύλληψή του. Ωστόσο στη συνέχεια ο 51χρονος, ο οποίος υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα της Ραφήνας, αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή.

Ο αστυνομικός βρίσκεται αντιμέτωπος τόσο με ποινικές όσο και με πειθαρχικές ευθύνες για την απώλεια του υπηρεσιακού οπλισμού. Σημειώνεται πως πέρα από το υποπολυβόλο MP5, αρχικά χάθηκαν επίσης ένας ασύρματος και εξοπλισμός κρότου-λάμψης.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο υπόλοιπος υπηρεσιακός εξοπλισμός εντοπίστηκε και μόνο το όπλο αναζητείται. «Δεν έχει βρεθεί ο οπλισμός. Αναζητείται από τους αστυνομικούς, ενώ αναζητούν και βιντεοληπτικό υλικό στην περιοχή», είπε η κα. Δημογλίδου.

Υπογράμμισε επίσης ότι η φύλαξη του υπηρεσιακού οπλισμού αποτελεί σοβαρή υποχρέωση κάθε αστυνομικού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό περιστατικό πλημμελούς φύλαξης.

Από την πρώτη στιγμή έχει πραγματοποιηθεί εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην ευρύτερη περιοχή του Χαλανδρίου με τη συμμετοχή των ανδρών της Ασφάλειας και της ομάδας ΔΙΑΣ.

Η απώλεια του υποπολυβόλου προκαλεί ερωτηματικά και εγείρει ζητήματα δημόσιας ασφάλειας. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κλείνοντας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες, ζητώντας από όποιον εντοπίσει το όπλο ή οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση να ενημερώσει τις αστυνομικές Αρχές

Πώς έχασε ο αστυνομικός τον υπηρεσιακό οπλισμό;

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 3 Νοεμβρίου, όταν ο αστυνομικός παρέλαβε από την υπηρεσία του ένα MP5, ασύρματο και εξοπλισμό κρότου-λάμψης.

Ο 51χρονος τοποθέτησε τον υπηρεσιακό εξοπλισμό σε δύο τσάντες σούπερ μάρκετ και αναχώρησε με προορισμό την κατοικία του δημοσιογράφου Στέφανου Χίου, όπου επρόκειτο να εκτελέσει υπηρεσία φύλαξης.

Κατά τη διαδρομή και ενώ βρισκόταν στην περιοχή της Παλλήνης, οι δύο τσάντες με τον εξοπλισμό φέρονται να έπεσαν. Όταν ο αστυνομικός αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, επέστρεψε άμεσα στο σημείο προκειμένου να τις αναζητήσει.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντόπισε μέρος του εξοπλισμού που είχε χρεωθεί, μεταξύ άλλων τον ασύρματο και τα υπόλοιπα υπηρεσιακά αντικείμενα. Ωστόσο, το MP5 δεν βρισκόταν πλέον στο σημείο.