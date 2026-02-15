Σε έναν ιδιοκτήτη μοτοσικλέτας που δεν… είχε ύπνο είχε την ατυχία να πέσει μια παρέα κλεφτών στην περιοχή της Παλλήνης. Τους αντιλήφθηκε όταν προσπαθούσαν να του κλέψουν την μοτοσικλέτα και αμέσως ειδοποίησε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης. Ένα περιπολικό που ήταν στην περιοχή έσπευσε άμεσα και παρά το γεγονός ότι οι τρεις κακοποιοί είχαν μπει στο αυτοκίνητο τους και είχαν απομακρυνθεί, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου, η βραδιά…. τελείωσε με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι είχαν σχεδιάσει.

Οδηγήθηκαν στο Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης, όπου εκεί τους αναγνώρισε ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας. Πρόκειται για τρία άτομα, ηλικίας 26, 22 και 17 ετών! Όταν όμως οι αστυνομικοί έψαξαν στο αυτοκίνητο που επέβαινε η παρέα των τριών αλλά και στις έρευνες που έκαναν στα σπίτια τους βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργανωμένο «συνεργείο» που είχε βγει για να κάνει κλοπές.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων(πένσα, κατσαβίδια, κοφτάκι κ.α.)

• πλήθος κλειδιών οχημάτων,

• συσκευή προγραμματισμού κλειδιών μοτοσυκλετών,

• συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),

• -3- ζευγάρια γάντια,

• -2- περιλαίμια και κουκούλα full-face,

• αναδιπλούμενο μαχαίρι,

• -6- γραμμ. κοκαΐνης,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• το χρηματικό ποσό των -985- ευρώ και

• -3- κινητά τηλέφωνα.

Επιπρόσθετα κατασχέθηκε και το όχημα των δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.