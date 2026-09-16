Έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας τις πρωινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου, σε επιχείρηση συνεργείου οχημάτων στην περιοχή της Παλλήνης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας σε συνεργασία με υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν έλεγχο εντός της επιχείρησης όπου εντοπίστηκε πλήθος στερεών αποβλήτων, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων στο έδαφος, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, ο 35χρονος ιδιοκτήτης διαπιστώθηκε ότι διοχέτευε ακάθαρτα ύδατα από φρεάτιο μέσω αντλίας και πλαστικού σωλήνα στο πεζοδρόμιο.

Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η σύλληψη του 35χρονου ημεδαπού ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.