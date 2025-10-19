Της Λυδίας Παππά

«Πάμε, πάμε, έκανα μ@@@@ία».

Είναι η φράση που είπε ο εκτελεστής, μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, στο συνεργό του, που τον περίμενε με το σκούτερ στην είσοδο του κάμπινγκ στις 20:19, την 5η Οκτωβρίου.

Οι δύο κατηγορούμενοι μπορεί να τα ρίχνουν ο ένας στον άλλον, για το ποιος είναι ο εκτελεστής, αλλά συμφωνούν σε αυτή τη φράση μετά το έγκλημα.

Το αφήγημα του συνεργού, από τη στιγμή που παραδόθηκε και ομολόγησε όχι μόνο τη συμμετοχή του στο έγκλημα αλλά και δύο επεισόδια σε βάρος του ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ήταν ότι σκοπός του ήταν να εκβιάσει τον 68χρονο για να του αποσπάσει χρήματα.

Ωστόσο, αυτό το αφήγημα καταρρέει, καθώς σε καμία καταγγελία ή στιχομυθία δεν ζητά είτε αυτός, είτε ο συνεργός του χρήματα.

Ο 22χρονος μπορεί να επιμένει στα περί εκβιασμού, αλλά ακόμα και όταν έρχεται τετ α τετ με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στις 7 Σεπτεμβρίου, του μιλά, αλλά δεν ζητά ποτέ χρήματα, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει στην καταγγελία του το θύμα, στις 10 Σεπτεμβρίου.

Όπως παρουσιάζει η «Ζούγκλα» ο άτυχος 68χρονος είχε πει στις Αρχές:

«Βγήκα από το αυτοκίνητο για να πάω στο σπίτι μου. Τότε είδα έναν άνδρα με μαύρα ρούχα, κουκούλα από φούτερ και μάσκα ή κασκόλ, ύψους περίπου 1.80 μέτρα, σχετικά αδύνατο, με σωματότυπο που έμοιαζε με νεαρό εφηβικής ηλικίας, με λίγα παραπάνω κιλά στην περιφέρειά του, να με σημαδεύει με κάποιο αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο.

Τότε εγώ τον ρώτησα τι κάνεις εκεί παίζεις; Και αυτός μου απάντησε: «Ναι παίζω», με τόνο ειρωνικό.

Μετά την πρώτη επίθεση σε βάρος μου, και ακόμα περισσότερο μετά το δεύτερο συμβάν, είμαι σε διαρκή ανησυχία και φόβο για τη ζωή μου. Η μανία του δράστη κατά την πρώτη επίθεση που έτρεχε από πίσω μου και με πυροβολούσε, όταν προσπάθησα να διαφύγω, δείχνει ότι δεν ήθελε απλώς να με εκφοβίσει, αλλά ήθελε να μου κάνει κακό.

Επίσης, το γεγονός ότι με σημάδευε στο πρόσωπο, σε συνδυασμό ότι σήμερα επέστρεψε προφανώς για να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε, δείχνει ότι ήθελε να μου αφαιρέσει τη ζωή.

Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος θα ήθελε να μου κάνει κακό, καθώς δεν έχω διαφορές με κανέναν».

Εκβιασμός δεν υπήρξε, και όταν ο εκτελεστής εμφανίστηκε στο κάμπινγκ.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου:

«Ο δράστης είπε απευθυνόμενος προς το θείο μου, σε όχι καλά αγγλικά “You have a place to stay; Is there any place for me;” Τότε ο θείος μου του απάντησε με ειρωνικό ύφος “What place;” και γελούσε. Και και τότε ακούω ένα μπαμ, και κατάλαβα ότι αυτός ο άνδρας πυροβόλησε το θείο μου»

Σε κάθε περίπτωση τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά:

-Ποιο ήταν τελικά το κίνητρο του διπλού φονικού;

-Ποιος είναι ο εκτελεστής ;

-Γιατί ο 22χρονος συνεργός εμφανίζεται και πάλι πέρυσι στο κάμπινγκ σαν να μην συμβαίνει τίποτα, με δεδομένο ότι καταγγέλλει βιασμό από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το 2022;

-Γιατί ο 22χρονος συνεργός δεν αποκαλύπτει στον ανιψιό τον βιασμό, καθώς είναι ο πρώτος που γνωρίζει το 2022 στην Αθήνα και εξαιτίας αυτής της γνωριμίας εμφανίζεται στο κάμπινγκ;

– Η περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εκτιμάται πάνω από 30 εκατομμύρια, όπως κατέθεσε η ανιψιά του. Είναι η περιουσία το κίνητρο;

Οι δύο κατηγορούμενοι, απ’ ό,τι φαίνεται, έχουν πολλά να πουν στην Ανακρίτρια Καλαμάτας.