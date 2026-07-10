«Η δυτική Μακεδονία έχει μέλλον, κι αυτό το επιβεβαιώνει η σημερινή παρουσία σας να διαμορφώσουμε ένα μέλλον που θα μας αφορά όλους» τόνισε ο δήμαρχος Κοζάνης, Γιάννης Κοκκαλιάρης, στο Πανδυτικομακεδονικό Συλλαλητήριο για την Απολιγνιτοποίηση που οργανώθηκε απο τους δήμους της περιοχής και τα σωματεία των εργαζομένων της ΔΕΗ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της περιφερειακής ένωσης δήμων και δήμαρχος Άργους Ορεστικού Καστοριάς, Πάνος Κεπαπτσοπόγλου, απευθυνόμενος στους πολίτες στην κατάμεστη πλατεία της πόλης, δήλωσε ότι «η μετάβαση δεν είναι δίκαιη, δεν εξασφαλιζει τα συμφέροντα των κατοίκων και είναι βίαιη σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται σε όλους τους οικονομικούς δείκτες της περιοχής. Η μεγαλύτερη απώλεια που βιώνει η περιοχή» συνέχισε ο κ. Κεπαπτσόγλου «είναι η απώλεια του νεανικού της δυναμικού που φεύγει με γοργούς ρυθμούς, προκειμένου να βρει καλύτερο οικονομικό περιβάλλον σε μεγαλύτερες πόλεις ή στο εξωτερικό».

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, Λάζαρος Γκερεχτές, ζήτησε «την παράταση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων έως ότου αρχίσουν να λειτουργούν οι νέες επενδύσεις με τις νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή».

Παρόντες στο συλλαλητήριο, ήταν το σύνολο των δημάρχων της Δυτικής Μακεδονίας, ο περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, οι βουλευτές, Πάρις Κουλουλόπουλος (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ), η Καλλιόπη Βέττα (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος του κόμματος ΕΛΠΙΔΑ, Μαρία Καρυστιανού και τριμελής αντιπροσωπεία από την ΕΛΑΣ, με επικεφαλής τη Θεώνη Κουφονικολάκου.