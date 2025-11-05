Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 12:00 στα Προπύλαια, καλούν τους εκπαιδευτικούς οι ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, οι ομοσπονδίες ζητούν την κάλυψη των συνεχών κενών στα σχολεία, διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της εκπαίδευσης, αύξηση των μισθών, καθώς και καλύτερη οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά το ωρολόγιο πρόγραμμα και το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων.

Οι μαθητές καταγγέλλουν τις ελλείψεις σε καθηγητές και υποδομές, ενώ εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην προωθούμενη μεταρρύθμιση για το «Εθνικό Απολυτήριο», το οποίο, όπως υποστηρίζουν, θα οδηγήσει σε ένα ακόμη πιο εξετασιοκεντρικό και αγχώδες σχολείο. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους ενάντια στις διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών και υπέρ της ενίσχυσης της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ζητώντας αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για υποδομές και προσωπικό, δημιουργία νέων εστιών χωρίς ΣΔΙΤ και ενοίκια, δωρεάν σίτιση και μετακίνηση για όλους,

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν δεκάδες μαθητικά συμβούλια, φοιτητικοί σύλλογοι και ενώσεις γονέων, με κεντρικό σύνθημα «Δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους – Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια». «Οι μαθητές παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και βγαίνουμε στους δρόμους. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Παιδείας ότι θα ασχοληθούν με τα προβλήματα στα σχολεία μας. Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να κάνουμε τα αιτήματα και τα προβλήματα στα σχολεία μας να ακουστούν! Βγαίνουμε στον δρόμο και απαιτούμε: Δώστε λεφτά για την Παιδεία – σε λίγο θα πληρώνουμε για να ‘χουμε θρανία! Μέσα φθινοπώρου και έχουμε πανελλαδικά κενά καθηγητών, τάξεις με 30 μαθητές όπου μόνο μάθημα δεν γίνεται, προβλήματα στις υποδομές που οδηγούν ακόμα και σε τραυματισμό συμμαθητών μας! Ιδιαίτερα στην Αττική, με ευθύνη κυβέρνησης και Περιφέρειας δεν έχει λυθεί ακόμα η μετακίνηση χιλιάδων μαθητών στα σχολεία τους στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία! Μας αξίζει ένα καλύτερο σχολείο, με καθηγητές στις θέσεις τους από την πρώτη μέρα, σύγχρονα κτίρια και υποδομές, δημιουργικό μάθημα και δραστηριότητες, μόρφωση και προοπτική για όλους και όχι μόνο για όσους αντέχουν οικονομικά οι οικογένειές τους. Βγαίνουμε στον δρόμο για να το καταλάβουν: Τις τριπλές πανελλαδικές να τις ξεχάσουν!».

«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για “μεταρρυθμίσεις” αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΟΛΜΕ.

«Στις 6 Νοεμβρίου ακούγεται η δική μας φωνή, η φωνή των εκπαιδευτικών που ζούμε καθημερινά μέσα στην τάξη τις ανισότητες και τους φραγμούς στη μόρφωση! Ακούγεται δυνατά και καθαρά η φωνή των εκπαιδευτικών που κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας», τονίζεται από τη ΔΟΕ.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής διαμηνύει ότι «το υπουργείο Παιδείας δεν δείχνει καμία διάθεση να λύσει τα προβλήματα στα σχολεία! Αντίθετα μέρα με τη μέρα τα οξύνει! Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει πως αποτελεί κυβερνητική επιλογή και στρατηγική η υποβάθμιση & η απαξίωση γιατί εξασφαλίζουν μειωμένο κόστος ώστε να κατευθύνουν κονδύλια στις πραγματικές προτεραιότητές τους ενώ παράλληλα στρώνεται το έδαφος για περαιτέρω κατηγοριοποίηση & ιδιωτικοποίηση της παρεχόμενης μόρφωσης! Ο προβληματισμός και η αγανάκτηση που βιώνουν απ’άκρη σ’άκρη όλοι οι γονείς θα πρέπει να βρει διέξοδο και να εκφραστεί μαζικά, αγωνιστικά, στους δρόμους και σε αντιπαράθεση με την κυβερνητική πολιτική και την κοροϊδία!». Παράλληλα απευθύνουν κάλεσμα σύμπλευσης και μαζικής συμμετοχής και στις λοιπές οργανώσεις γονέων ανά την επικράτεια. «Καλούμε τις Ενώσεις Γονέων σε όλη την Αττική να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής και να οργανώσουν την μαζική κάθοδο των Συλλόγων Γονέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου! Συνεχίζουμε παντού τις Γενικές Συνελεύσεις και την μαζική ενημέρωση των γονέων σε κάθε περιοχή και σε κάθε σχολείο! »Είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα να ακυρώσουμε τις συγχωνεύσεις αν δεν τις ακυρώσει το Υπουργείο!».

Υπουργείο Παιδείας: «Ανοικτά τα σχολεία και τα πανεπιστήμια»

Το υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει ότι τα σχολεία θα παραμείνουν ανοικτά στις 6 Νοεμβρίου και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά, εκτός εάν αποφασιστεί κατάληψη από τους μαθητές.

Τα 15μελή συμβούλια κάθε σχολείου θα αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, όμως σε κάθε άλλη περίπτωση θα τηρηθεί κανονικά το απουσιολόγιο. Βέβαια εφόσον συμμετέχει και η ΟΛΜΕ με τρίωρη στάση εργασίας σε Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές δεν θα λάβουν απουσία τις ώρες που οι εκπαιδευτικοί τους συμμετέχουν στην στάση.

Αντίστοιχα δεν τίθεται ζήτημα με τα πανεπιστήμια. Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά την Πέμπτη και όσοι φοιτητές επιθυμούν να κατέβουν στο συλλαλητήριο μπορούν αλλά αν εκείνη τη μέρα έχουν μαθήματα με υποχρεωτική παρουσία (εργαστήρια), θα πάρουν κανονική απουσία.