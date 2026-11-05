Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Με συνθήματα για «δημόσια και δωρεάν Παιδεία» μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί οργανώνουν στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

Στα Προπύλαια ξεκίνησε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί η προσυγκέντρωση με πλακάτ και πανό.

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας»:

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) καλεί τον εκπαιδευτικό κόσμο σε μαζική συμμετοχή. «Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν. […] Διεκδικούμε να δοθούν χρήματα για τη μόρφωση, την υγεία και τη ζωή του λαού, για έρευνα που υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία.