Στα μαθήματα της Υγιεινής, του Προγραμματισμού Υπολογιστών, Ναυτικού δικαίου, Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και των Στοιχείων Μηχανών εξετάζονται σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου οι μαθητές και οι μαθήτριες των Επαγγελματικών Λυκείων, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Δείτε εδώ τα θέματα όπως δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας:

Τα θέματα στο μάθημα της Υγιεινής

Τα θέματα στο μάθημα Ναυτικό Δίκαιο

Τα θέματα στο μάθημα Στοιχεία Μηχανών

Τα θέματα στο μάθημα των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης

Το zougla.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «Σύγχρονο» στην Αγία Παρασκευή, στα Γλυκά Νερά και στην Παλλήνη, θα δημοσιεύσει σε λίγη ώρα τις απαντήσεις στα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών και την ορθή ανάπτυξη των ασκήσεων.