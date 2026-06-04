Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας στις Πανελλαδικές εξετάσεις εξετάζονται σήμερα, Πέμπτη 04/06 οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, που διεκδικούν μία θέση μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-2027.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, που είναι μαθήματα ειδικότητας.

Δείτε εδώ την διατύπωση των θεμάτων όπως δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας:

Τα θέματα σε Ανατομία – Φυσιολογία

Τα θέματα για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Τα θέματα για τα Δίκτυα Υπολογιστών

Τα θέματα για τις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Το zougla.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «Σύγχρονο» στην Αγία Παρασκευή, στα Γλυκά Νερά και στην Παλλήνη, θα δημοσιεύσει σε λίγη ώρα τις απαντήσεις στα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών και την ορθή ανάπτυξη των ασκήσεων.