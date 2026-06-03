Με εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Το zougla.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «Σύγχρονο» στην Αγία Παρασκευή, στα Γλυκά Νερά και στην Παλλήνη, δημοσιεύει τις απαντήσεις στα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών και την ορθή ανάπτυξη των ασκήσεων.