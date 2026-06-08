Τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού γράφουν σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με τις Πανελλαδικές εξετάσεις, για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε τα σημερινά θέματα όπως δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για:

Iστορία

Φυσική

Οικονομία

Το zougla.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «Σύγχρονο» στην Αγία Παρασκευή, στα Γλυκά Νερά και στην Παλλήνη, δημοσιεύει τις απαντήσεις στα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών και την ορθή ανάπτυξη των ασκήσεων.

Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας

Οι απαντήσεις στα θέματα της Φυσικής

Οι απαντήσεις στα θέματα της Οικονομίας