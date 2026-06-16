Στο τέλος της πλησιάζει η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, καθώς άνοιξε η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα των Υπουργείων Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέσω αυτής, οι τελειόφοιτοι και οι απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό τους τηλέφωνο, ώστε να λάβουν τις βαθμολογίες τους, αλλά και το τμήμα επιτυχίας τους, απευθείας με γραπτό μήνυμα (SMS).

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

Τι θα λάβουν οι υποψήφιοι στο κινητό τους

Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία, θα ενημερωθούν άμεσα στο κινητό τους τηλέφωνο για:

Τις βαθμολογίες τους στο σύνολο των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (καθώς και σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, όπου απαιτείται).

Τη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μόλις εκδοθούν οι Βάσεις 2026.

Βήμα-βήμα η διαδικασία εγγραφής

Η σύνδεση γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση smsresults.minedu.gov.gr (ή μέσω του gov.gr στην ενότητα «Εκπαίδευση»). Η διαδικασία είναι απλή και απαιτεί τα εξής στοιχεία:

1.Είσοδος με στοιχεία υποψηφίου: Απαιτείται οκταψήφιος κωδικός.

Οι υποψήφιοι πληκτρολογούν τον οκταψήφιο Κωδικό Υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο (όλα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες). 2.Καταχώριση κινητού τηλεφώνου:Νέος αριθμός ή επιβεβαίωση. Εισάγεται ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου στον οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να λάβει τις ενημερώσεις. Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ήδη δηλωμένου αριθμού. 3.Ταυτοποίηση με κωδικό OTP:Έλεγχος ασφαλείας. Για λόγους ασφαλείας, αποστέλλεται άμεσα στο κινητό ένα SMS με έναν μοναδικό κωδικό επιβεβαίωσης (One Time Password – OTP). Ο χρήστης τον πληκτρολογεί στην πλατφόρμα για να οριστικοποιήσει την εγγραφή του.

Σημαντική σημείωση: Η υπηρεσία SMS λειτουργεί συμπληρωματικά. Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν κανονικά τα αποτελέσματά τους , τόσο μέσω της online εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας (results.it.minedu.gov.gr) με τους προσωπικούς τους κωδικούς, όσο και από τους παραδοσιακούς πίνακες που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.

Η συγκεκριμένη ψηφιακή υπηρεσία αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το 2021 από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.