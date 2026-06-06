Με τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας συνεχίζουν σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, τον αγώνα τους οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα και τα μαθήματα της ημέρας

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαγωνιστούν στα εξής τέσσερα μαθήματα:

-Ηλεκτροτεχνία 2

-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

-Προγραμματισμός Υπολογιστών

-Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Η διανομή των θεμάτων θα ξεκινήσει αυστηρά στις 08:30, ενώ οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 08:00.

Για τα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας 2, του Προγραμματισμού Υπολογιστών και της Ιστορίας Σύγχρονης Τέχνης, ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες.

Εξαίρεση αποτελεί το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια της εξέτασης επεκτείνεται στις 4 ώρες.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.