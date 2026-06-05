Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε εδώ τα θέματα των Λατινικών

Δείτε εδώ τα θέματα της Χημείας

Δείτε εδώ τα θέματα της Πληροφορικής

Το zougla.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «Σύγχρονο» στην Αγία Παρασκευή, στα Γλυκά Νερά και στην Παλλήνη, δημοσιεύει τις απαντήσεις στα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών και την ορθή ανάπτυξη των ασκήσεων.

Δείτε εδώ την ανάλυση για τα θέματα που ζητήθηκαν:

Στα Λατινικά

Στη Χημεία

Στην Πληροφορική