Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να φωτιστεί ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, και αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

Η επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας

Μέσω άτυπης ενημέρωσης, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ξεκαθάρισε πως αναγνωρίζει απόλυτα την αγωνία που βιώνουν οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη φάση της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα, διατάσσοντας την πειθαρχική έρευνα.

Παράλληλα, το Υπουργείο υπογράμμισε ότι μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, θα καταλογιστούν άμεσα οι ανάλογες ευθύνες στους υπαιτίους, ακολουθώντας αυστηρά όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

«Το Υπουργείο αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Πώς συνέβη το λάθος με τα θέματα

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το πρόβλημα δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης του μαθήματος των Νέων Ελληνικών. Όπως αναφέρεται, στους δύο συγκεκριμένους μαθητές των ΕΠΑΛ μοιράστηκαν εκ παραδρομής τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, στα οποία είχαν διαγωνιστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ).