Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε εδώ τα θέματα τωνΛατινικών

Δείτε εδώ τα θέματα της Χημείας

Δείτε εδώ τα θέματα της Πληροφορικής