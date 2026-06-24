Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου, λίγο μετά τις 13:00, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Γενικά (ΓΕΛ) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) του έτους 2026.

Τη σχετική ανακοίνωση εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι βαθμοί που αναρτώνται αφορούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να μάθουν τα αποτελέσματά τους με τους εξής τρόπους:

Ηλεκτρονικά

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου results.it.minedu.gov.gr. Για την πρόσβαση απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου και οι τέσσερις αρχικοί χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο) με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Με γραπτό μήνυμα (SMS)

Όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο.

Στα σχολεία

Οι σχετικές καταστάσεις θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι λίστες θα περιέχουν μόνο τον κωδικό του υποψηφίου και τους βαθμούς ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει τα ειδικά μαθήματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων, καθώς και οι ημερομηνίες για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, θα γνωστοποιηθούν με νέες ανακοινώσεις σε δεύτερο χρόνο.