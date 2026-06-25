Το παιδικό της όνειρο να γίνει γιατρός βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής, για την Ιωάννα Παπακώστα. Η μαθήτρια από τη Λάρισα κατάφερε να συγκεντρώσει την εντυπωσιακή βαθμολογία των 19.780 μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά το «εισιτήριο» για την Ιατρική Σχολή.

Μια επιτυχία που ξεπέρασε τις προσδοκίες

Η ίδια, μιλώντας στο onlarissa.gr, δεν έκρυψε την έκπληξή της για το τελικό αποτέλεσμα. Παρότι γνώριζε ότι είχε πάει καλά, ομολόγησε πως δεν περίμενε μια τόσο υψηλή βαθμολογία. Παράλληλα, εξέφρασε την βαθιά της ευγνωμοσύνη προς το Σχολείο της, επισημαίνοντας την καθοριστική συμβολή των καθηγητών της στη σωστή προετοιμασία.

Το «κλειδί» δεν είναι η θυσία, αλλά η διάρκεια

Σύμφωνα με την αριστούχο, το μυστικό της επιτυχίας δεν κρύβεται στην υπερπροσπάθεια της τελευταίας στιγμής. Αντίθετα, είναι το αποτέλεσμα μιας μεθοδικής και συστηματικής μελέτης που χτίστηκε σε βάθος χρόνου, και όχι μόνο κατά την τελευταία σχολική χρονιά.

Πρόγραμμα, διάβασμα και… έξοδοι

Περιγράφοντας τη δύσκολη καθημερινότητα των προηγούμενων μηνών, η Ιωάννα υπογράμμισε τη σημασία της ισορροπίας. Όπως εξήγησε, το οργανωμένο διάβασμα είναι απαραίτητο, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η αποσυμπίεση. Για την ίδια, η έξοδος του Σαββάτου και η επαφή με τους φίλους της ήταν η απαραίτητη «ανάσα» για να συνεχίσει την προσπάθεια.

Το δίλημμα της νέας αρχής

Η επιλογή του επαγγελματικού της δρόμου δεν ήταν δύσκολη απόφαση, αφού η Ιωάννα γνώριζε από την παιδική της ηλικία τι ήθελε να σπουδάσει. Το μόνο ερώτημα που μένει πλέον να απαντηθεί ενόψει του φθινοπώρου είναι ο προορισμός, καθώς ταλαντεύεται ανάμεσα στα αμφιθέατρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.