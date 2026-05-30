Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα θέματα στο μάθημα των Νέων Ελληνικών που εξετάστηκε σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου, στα ΕΠΑΛ στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Όσον αφορά στο μη λογοτεχνικό κείμενο, oι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που βασίστηκαν σε απόσπασμα συνέντευξης του Ντέιβιντ Χολάντερ, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο».

Στο κείμενο ο Χολάντερ μιλά για το βιβλίο του και για το πώς το μπάσκετ μπορεί να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως άθλημα αλλά ως τρόπος κατανόησης της κοινωνίας, καθώς σύμφωνα με τον συγγραφέα ο τρόπος του παιχνιδιού – οι μη σταθερές θέσεις, οι «υψηλοί» στόχοι – μπορούν να λειτουργήσουν, επίσης, σε άλλα πεδία έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.

Οι υποψήφιοι πέρα από το να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το κείμενο και την κατανόησή του κλήθηκαν να αναπτύξουν το παρακάτω θέμα: «Αξιοποιώντας στοιχεία από τη συνέντευξη που διάβασες, να γράψεις σε ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σου τις απόψεις σου σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο (200‐250 λέξεις)».

Αναφορικά με το λογοτεχνικό κείμενο δόθηκε το ποίημα «Ζωγραφίζω» της Μαρίας Σκουρολιάκου, ζητώντας από τους εξεταζόμενους να απαντήσουν σε τρεις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν σε ένα ενιαίο κείμενο 100-150 λέξεων, τις σκέψεις τους για το όνειρο που θα μπορούσε να εμπνεύσει τους σημερινούς νέους, κάνοντας παράλληλα αναφορές στα σημεία του ποιήματος που τα δικαιολογούν.

