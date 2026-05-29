Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας κάνουν «πρεμιέρα» σήμερα Παρασκευή (29.5.26) οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από την προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό κέντρο του 3ου ΓΕΛ Ηρακλείου:

Τα παιδιά δηλώνουν αισιόδοξα αλλά και προβληματισμένα για το ποιο μπορεί να είναι το θέμα της έκθεσης φέτος.

H εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι προσήλθαν στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Δείτε φωτογραφίες της «Ζούγκλας» από τις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου στο Ηράκλειο Αττικής:

Το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, με το βάρος να πέφτει στην ομαλή λειτουργία των εξεταστικών κέντρων και στην ασφαλή μετάδοση των θεμάτων μέσω του συστήματος VBI. Υπολογίζεται, ότι το θέμα της έκθεσης θα ανακοινωθεί στις 10 το πρωί, στο site του υπ. Παιδείας.

Οδηγίες προς τους Υποψηφίους: Τι πρέπει να έχουν μαζί τους

Οι μαθητές κατά την είσοδό τους, είναι υποχρεωτικό να φέρουν μαζί τους:

Δελτίο εξεταζομένου (πανελλαδικό μηχανογραφικό δελτίο).

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

Δύο στυλό διαρκείας (μπλε ή μαύρου χρώματος), γόμα και ξύστρα.

Ένα μπουκάλι νερό ή χυμό.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στην αίθουσα με κινητά τηλέφωνα (ακόμη και απενεργοποιημένα), έξυπνα ρολόγια (smartwatches), σημειώσεις, βιβλία ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και αποθήκευσης δεδομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του τετραδίου

Μαζί με τα θέματα κάθε υποψήφιος θα λάβει και ένα τετράδιο, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται.

Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο.

Συμβουλές για την ώρα της εξέτασης

Οι εκπαιδευτικοί κωδικοποιούν πέντε βασικές οδηγίες, ώστε οι υποψήφιοι να αποφύγουν τις «παγίδες» και να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους στην εξέταση, ξεκινώντας από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, που απαιτεί προσοχή και συγκέντρωση:

Προσεκτική ανάγνωση των κειμένων και των ζητουμένων: Μην βιαστείτε να απαντήσετε. Αφιερώστε τα πρώτα λεπτά για να διαβάσετε δύο και τρεις φορές τα κείμενα αναφοράς και τις εκφωνήσεις των ασκήσεων, ώστε να κατανοήσετε ακριβώς τι σας ζητείται.

Σωστή διαχείριση του χρόνου: Το τρίωρο της εξέτασης περνάει γρήγορα. Μην «κολλάτε» σε κάποιο ερώτημα που σας δυσκολεύει. Προχωρήστε παρακάτω για να διασφαλίσετε τις μονάδες των θεμάτων που γνωρίζετε καλά και επιστρέψτε στα δύσκολα στο τέλος.

Οργάνωση της Έκθεσης στο πρόχειρο: Πριν ξεκινήσετε τη συγγραφή του δοκιμίου, σχεδιάστε ένα σύντομο διάγραμμα στο πρόχειρο με τα βασικά επιχειρήματα και τις ιδέες σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη συνοχή, τη δομή και τη ροή του λόγου σας.

Προσοχή στη διατύπωση και την ορθογραφία : Στο μάθημα της Γλώσσας, η σαφήνεια, η ακριβολογία και η σωστή χρήση της συντακτικής και γραμματικής δομής παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αποφύγετε τις επαναλήψεις και τις εξεζητημένες εκφράσεις που δεν ελέγχετε απόλυτα.

Ανάγνωση πριν την παράδοση: Μην παραδώσετε το γραπτό σας αμέσως μόλις τελειώσετε. Κρατήστε τουλάχιστον 10-15 λεπτά στο τέλος για μια προσεκτική επανάγνωση ολόκληρου του γραπτού. Πολλές φορές, με ένα καθαρό μάτι στο τέλος, διορθώνονται απρόσεκτα λάθη που μπορεί να κοστίσουν πολύτιμες μονάδες.

Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το δικό της μήνυμα έστειλε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με βίντεο μέσα από την αίθουσα ενός εξεταστικού κέντρου.

«Σε λίγες ώρες θα βρεθείτε σε μια αίθουσα σαν αυτή, για να ολοκληρώσετε μια μεγάλη διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, αγωνία, κούραση, επιμονή και όνειρα. Ξέρω καλά ότι αυτή η περίοδος είναι απαιτητική και φορτισμένη για πολλές και πολλούς από εσάς. Θέλω όμως σήμερα να σας πω κάτι ουσιαστικό: Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας.

Ένας βαθμός αποτυπώνει μια προσπάθεια σε μια συγκεκριμένη ημέρα και σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία σας ως ανθρώπων, τη δύναμη του χαρακτήρα σας, τα ταλέντα σας ή όλα όσα μπορείτε να πετύχετε παρακάτω στη ζωή σας. Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Οι ώρες που αφιερώσατε. Οι δυσκολίες που ξεπεράσατε. Οι στιγμές που κουραστήκατε αλλά συνεχίσατε. Και γι’ αυτό πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι για τον εαυτό σας.

Το άγχος που αισθάνεστε είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι νοιάζεστε, ότι προσπαθήσατε, ότι δώσατε τον καλύτερό σας εαυτό. Εμπιστευθείτε την προετοιμασία σας, κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας. Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη: Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους απ’ όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα.

Ανήκετε στις γενιές που δεν σας φοβίζουν οι αλλαγές, τις κυνηγάτε, προετοιμάζεστε γι’ αυτές και τις προετοιμάζετε. Οι οικογένειές σας, οι εκπαιδευτικοί σας και όλοι εμείς στεκόμαστε δίπλα σας με εμπιστοσύνη, πίστη και περηφάνια.

Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία».

