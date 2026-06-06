Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε μαθήματα ειδικότητας, που συνδέονται άμεσα με τον τομέα των σπουδών τους, στις Πανελλαδικές.

Τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου

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Καθοριστικά ήταν τα σημερινά μαθήματα για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στη σχολή της προτίμησής τους.

Οι εξετάσεις τους συνεχίζονται την Τρίτη 9 Ιουνίου με τέσσερα ακόμη μαθήματα ειδικότητας και έπειτα τα τελευταία μαθήματα, στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 16 Ιουνίου.