Με εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Δείτε εδώ την διατύπωση των θεμάτων όπως δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας:

Για τα Αρχαία Ελληνικά

Τα Μαθηματικά

Την Βιολογία

Το zougla.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «Σύγχρονο» στην Αγία Παρασκευή, στα Γλυκά Νερά και στην Παλλήνη, θα δημοσιεύσει σε λίγη ώρα τις απαντήσεις στα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών και την ορθή ανάπτυξη των ασκήσεων.