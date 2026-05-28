Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ανοίγει την Παρασκευή (29.5.26), η αυλαία για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις με τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, με το βάρος να πέφτει στην ομαλή λειτουργία των εξεταστικών κέντρων και στην ασφαλή μετάδοση των θεμάτων μέσω του συστήματος VBI. Φέτος, η παραδοσιακή «πρώτη» των εξετάσεων γίνεται με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ΓΕΛ) και των Νέων Ελληνικών (ΕΠΑΛ), ένα μάθημα-κλειδί που απαιτεί ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και σωστή διαχείριση χρόνου.

Σε λειτουργία η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης «1550»

Αναγνωρίζοντας την έντονη πίεση και το άγχος των υποψηφίων, το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ήδη σε λειτουργία την τηλεφωνική γραμμή 1550. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ουσιαστική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια της απαιτητικής αυτής περιόδου, προσφέροντας υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό.

Οδηγίες προς τους Υποψηφίους: Τι πρέπει να έχουν μαζί τους

Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στα εξεταστικά κέντρα. Κατά την είσοδό τους, είναι υποχρεωτικό να φέρουν μαζί τους:

Δελτίο εξεταζομένου (πανελλαδικό μηχανογραφικό δελτίο).

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

Δύο στυλό διαρκείας (μπλε ή μαύρου χρώματος), γόμα και ξύστρα.

Ένα μπουκάλι νερό ή χυμό.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στην αίθουσα με κινητά τηλέφωνα (ακόμη και απενεργοποιημένα), έξυπνα ρολόγια (smartwatches), σημειώσεις, βιβλία ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και αποθήκευσης δεδομένων.

Συμβουλές για την ώρα της εξέτασης

Οι εκπαιδευτικοί κωδικοποιούν πέντε βασικές οδηγίες, ώστε οι υποψήφιοι να αποφύγουν τις «παγίδες» και να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους στην εξέταση, ξεκινώντας από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας:

Προσεκτική ανάγνωση των κειμένων και των ζητουμένων: Μην βιαστείτε να απαντήσετε. Αφιερώστε τα πρώτα λεπτά για να διαβάσετε δύο και τρεις φορές τα κείμενα αναφοράς και τις εκφωνήσεις των ασκήσεων, ώστε να κατανοήσετε ακριβώς τι σας ζητείται.

Σωστή διαχείριση του χρόνου : Το τρίωρο της εξέτασης περνάει γρήγορα. Μην «κολλάτε» σε κάποιο ερώτημα που σας δυσκολεύει. Προχωρήστε παρακάτω για να διασφαλίσετε τις μονάδες των θεμάτων που γνωρίζετε καλά και επιστρέψτε στα δύσκολα στο τέλος.

Οργάνωση της Έκθεσης στο πρόχειρο : Πριν ξεκινήσετε τη συγγραφή του δοκιμίου, σχεδιάστε ένα σύντομο διάγραμμα στο πρόχειρο με τα βασικά επιχειρήματα και τις ιδέες σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη συνοχή, τη δομή και τη ροή του λόγου σας.

Προσοχή στη διατύπωση και την ορθογραφία: Στο μάθημα της Γλώσσας, η σαφήνεια, η ακριβολογία και η σωστή χρήση της συντακτικής και γραμματικής δομής παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αποφύγετε τις επαναλήψεις και τις εξεζητημένες εκφράσεις που δεν ελέγχετε απόλυτα.

Ανάγνωση πριν την παράδοση: Μην παραδώσετε το γραπτό σας αμέσως μόλις τελειώσετε. Κρατήστε τουλάχιστον 10-15 λεπτά στο τέλος για μια προσεκτική επανάγνωση ολόκληρου του γραπτού. Πολλές φορές, με ένα καθαρό μάτι στο τέλος, διορθώνονται απρόσεκτα λάθη που μπορεί να κοστίσουν πολύτιμες μονάδες.

Το Πρόγραμμα των Επόμενων Ημερών

Μετά την πρεμιέρα της Γλώσσας, η σκυτάλη για τα Γενικά Λύκεια περνάει στα μαθήματα Προσανατολισμού (Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία), ενώ για τα ΕΠΑΛ η συνέχεια δίνεται την Τρίτη 2 Ιουνίου με το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα).