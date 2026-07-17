Οι γονείς των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων σκέφτονται το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, καθώς θεωρούν ότι τα παιδιά τους αδικήθηκαν από την απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων να δώσει τη μέγιστη βαθμολογία στους δύο μαθητές του ΕΠΑΛ που έλαβαν θέματα του ΓΕΛ κατά τη διάρκεια της εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Ειδικότερα, οι γονείς καταγγέλλουν ότι με το «άριστα» που δόθηκε στους δύο μαθητές, οι υποψήφιοι θα ανέβουν στην κατάταξη και θα «φάνε» θέση κάποιου άλλου μαθητή σε ΑΕΙ.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικράτειας και να επικαλεστούν παραβίαση των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών.

Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστή η ειδικότητα των μαθητών του ΕΠΑΛ, και αυτό καθιστά δύσκολο το έργο για τη Δικαιοσύνη, καθώς θα πρέπει οι γονείς να αποδείξουν ότι τα δικά τους παιδιά είχαν την ίδια ειδικότητα με τους υποψηφίους που έλαβαν άριστα για ένα διοικητικό λάθος.

Άριστα πήραν οι δύο μαθητές του ΕΠΑΛ που πήραν κατά λάθος θέματα του ΓΕΛ

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων έδωσε διευκρινίσεις για το περιστατικό με τους δύο μαθητές ΕΠΑΛ που κατά την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, έλαβαν θέματα του Γενικού Λυκείου.

Ο Ε.Ο.Ε., ως αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή, τόνισε ότι διασφάλισέ την ποιότητα και το αδιάβλητο των εξετάσεων, ενώ έκρινε αναγκαίο να αποδώσει τη μέγιστη βαθμολογία σε αυτά τα δύο παιδιά που αδικήθηκαν. Το εν λόγω σφάλμα αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) προς πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και απόδοση των ευθυνών.

«Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επικυρώνει για μία ακόμη χρονιά την επιτυχή, ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εγγυάται τη σταθερότητα του θεσμού και την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων», έκλεισε, γράφοντας στην ανακοίνωση του.

Η ανακοίνωση του Ε.Ο.Ε

«Με αφορμή μεμονωμένο συμβάν σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά», ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), ως αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για τη διασφάλιση της ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή της διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων. Δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή θεμάτων. Το σφάλμα εντοπίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι σε Εξεταστικό Κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διανεμήθηκαν σε δύο (2) υποψηφίους τα θέματα του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), στα οποία η αντίστοιχη κατηγορία είχε ήδη εξεταστεί κατά την προηγούμενη ημέρα.

Το εν λόγω σφάλμα αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) προς πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και απόδοση των ευθυνών. Η απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στα συγκεκριμένα δύο γραπτά συνιστά μια αναγκαία ενέργεια, η οποία φέρει τον χαρακτήρα εξαιρετικής ρύθμισης για τη θεραπεία της προκληθείσας διοικητικής αστοχίας άνευ υπαιτιότητας των υποψήφιων. Η απόφαση ελήφθη από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Η διαχείριση του ζητήματος κατά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου επέβαλε τη διατήρηση της ηρεμίας και της ψυχολογικής σταθερότητας όλων των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση εν μέσω των εξετάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επικυρώνει για μία ακόμη χρονιά την επιτυχή, ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εγγυάται τη σταθερότητα του θεσμού και την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων».