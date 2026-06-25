Η έκδοση των βαθμών για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σήμανε τη λήξη της περιόδου αναμονής για χιλιάδες υποψηφίους και τις οικογένειές τους.

Τα φετινά στοιχεία επιβεβαιώνουν τις αρχικές προβλέψεις των εκπαιδευτικών, αποτυπώνοντας μια χρονιά υψηλών απαιτήσεων με έντονες αυξομειώσεις ανάμεσα στα επιστημονικά πεδία και τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας, συνολικά 89.032 υποψήφιοι (75.109 από ΓΕΛ και 13.923 από ΕΠΑΛ) διεκδικούν τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ακαδημαϊκά ιδρύματα για το έτος 2026-27.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των φετινών επιδόσεων είναι η γενική έλλειψη αριστούχων, με φωτεινή εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής, καθώς και η διατήρηση των μεγάλων ποσοστών κάτω από τη βάση.

Η «ακτινογραφία» των αριστούχων και η έκπληξη της Φυσικής

Στις υψηλές βαθμολογικές κλίμακες (18-20), οι επιδόσεις κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σε ρηχά νερά, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Φυσική: Αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη της χρονιάς, καθώς το 30,06% των γραπτών ξεπέρασε το 18 (με το 20,57% να αγγίζει το 19-20). Η άνοδος αυτή είναι θεαματική, αν αναλογιστεί κανείς ότι πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 9,39%.

Λατινικά: Επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες, με το 22,65% των υποψηφίων να αριστεύει.

Ανθρωπιστικές Σπουδές & Θετικές Επιστήμες: Στον αντίποδα, τα Αρχαία Ελληνικά είδαν τους αριστούχους τους να υποχωρούν στο 1,51% (από 2,29% πέρυσι), ενώ στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία το ποσοστό των άριστων γραπτών περιορίστηκε στο ισχνό 1,12%.

Οικονομία & Βιολογία: Σημαντική πτώση καταγράφηκε και εδώ. Στην Οικονομία οι αριστούχοι έπεσαν στο 14,22% (από 29,33%), ενώ στη Βιολογία στο 12,51% (από 19,47%).

Μαθηματικά & Πληροφορική: Τα Μαθηματικά σημείωσαν μικρή βελτίωση με 8,34% αριστούχους, η Ιστορία κινήθηκε στο 13,69%, η Χημεία στο 15,87% και η Πληροφορική στο 16,41%.

Τα Μαθήματα που «λύγισαν» τους υποψηφίους κάτω από τη Βάση

Για περισσότερους από τους μισούς συμμετέχοντες, τα Αρχαία, η Ιστορία και τα Μαθηματικά αποδείχθηκαν ανυπέρβλητα εμπόδια, συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από το 10.

Συγκεκριμένα, στα Αρχαία Ελληνικά το 55,67% των υποψηφίων δεν έπιασε τη βάση, ενώ στην Ιστορία το αντίστοιχο ποσοστό άγγιξε το 52,10%.

Στα Μαθηματικά, το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση διαμορφώθηκε στο 50,59% — μια επίδοση που, αν και υψηλή, παρουσιάζει βελτίωση κατά περίπου 9 μονάδες σε σχέση με το περσινό 59,12%.

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα με τα ποσοστά των γραπτών κάτω από τη βάση:

Μάθημα Ποσοστό κάτω από τη βάση (<10)

Αρχαία Ελληνικά: 55,67%

Ιστορία: 52,10%

Μαθηματικά: 50,59%

Οικονομία: 48,09%

Χημεία: 41,68%

Πληροφορική: 41,13%

Λατινικά: 34,97%

Βιολογία: 34,78%

Φυσική: 33,91%

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία: 15,73%

Υπολογισμός μορίων και αντίστροφη μέτρηση για το Μηχανογραφικό

Με την ανάρτηση των βαθμών, άνοιξε και η πλατφόρμα για τον υπολογισμό των μορίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας (markcalc.it.minedu.gov.gr), όπου εισάγοντας τις βαθμολογίες τους βλέπουν αυτόματα τα μόρια που συγκεντρώνουν για κάθε Σχολή.

Σημειώνεται ότι εκκρεμούν οι βαθμοί των Ειδικών Μαθημάτων, καθώς και οι επιδόσεις στις Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες (ολοκληρώνονται την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026).

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η απόκτηση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) των υποψηφίων στο Λύκειό τους, η οποία πρέπει να γίνει μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία οριστικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου.