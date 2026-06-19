«Κλείδωσε» η ημερομηνία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 25 Ιουνίου αναμένεται να μπει τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έχει ήδη αποσταλεί κατεπείγουσα οδηγία προς όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας ώστε να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης των γραπτών και να τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη θα αφορούν τόσο τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) όσο και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από την Τρίτη 16 Ιουνίου η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr του υπουργείου Παιδείας. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν τις βαθμολογίες τους με γραπτό μήνυμα (SMS).

Η υπηρεσία θα παραμείνει ανοιχτή για τους ενδιαφερομένους έως και τις 23 Ιουνίου 2026.

Ολοκληρώνοντας αυτή τη διαδικασία, οι υποψήφιοι εξασφαλίζουν την άμεση ενημέρωσή τους στη συσκευή τους, τόσο για τους βαθμούς που συγκέντρωσαν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, όσο και –αργότερα– για τη σχολή ή το τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους.