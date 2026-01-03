Οι παραγωγοί και οι έμποροι της λαϊκής αγοράς προχωρούν σε απεργία διαμαρτυρίας, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ζητώντας την άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης και την αναθεώρηση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, οι λαϊκές αγορές σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν απεργία επ’ αόριστον, με τους επαγγελματίες και τους παραγωγούς του κλάδου, να διαμαρτύρονται για σωρεία σοβαρών προβλημάτων.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Μακρίδη, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, το κύριο αίτημα αφορά τη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, το οποίο δεν περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες όπως το όνομα και το ΑΦΜ του φυσικού προσώπου, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί, να μην μπορούν να το υποβάλουν σωστά στο σύστημα.

Ο κλάδος ζητά επίσης την άμεση απομάκρυνση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, η οποία θεωρείται βάρος για τους παραγωγούς και εμπόρους της αγοράς. Οι εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι η λαϊκή αγορά δεν έχει σχέση με το στάσιμο εμπόριο και ζητούν την κατάλληλη στήριξη για τη μείωση του κόστους παραγωγής.