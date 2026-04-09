Ευρείας κλίμακας αστυνομική δράση πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας που σχετίζεται με πυροτεχνικά είδη, ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, με ειδικά συνεργεία να πραγματοποιούν ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση τέτοιων υλικών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, που έφτασαν τους 3.660, συνελήφθησαν 23 άτομα και βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις. Παράλληλα, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες πυροτεχνικών ειδών και πρώτων υλών, μεταξύ των οποίων δεκάδες χιλιάδες κροτίδες και πυροτεχνήματα, καθώς και αυτοσχέδιοι μηχανισμοί.

Συνολικά, από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και τις 8 Απριλίου 2026, οι αστυνομικοί έλεγχοι ξεπέρασαν τους 27.000, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε 93 και τις παραβάσεις σε 79. Οι κατασχέσεις περιλαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες επικίνδυνα αντικείμενα, επιβεβαιώνοντας την έκταση του φαινομένου.

Ενδεικτικά περιστατικά καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κόρινθο, το Λασίθι, την Αττική και τη Μεσσηνία, όπου εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες παράνομων πυροτεχνημάτων σε καταστήματα και οικίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι δράστες είχαν προμηθευτεί τα είδη από το εξωτερικό.

Οι αστυνομικές Αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, με βασικό στόχο την πρόληψη σοβαρών τραυματισμών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, έχουν βρεθεί και κατασχεθεί:

–105.762- κροτίδες,

-44.139- πυροτεχνήματα,

-6.975- παιδικά αθύρματα,

-1.439- αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

-452- συσκευές εκτόξευσης,

-163- φωτοβολίδες,

-149- βεγγαλικά και

-27.167,64- γραμμάρια πρώτων υλών.

Παρατίθενται ενδεικτικές υποθέσεις που χειρίστηκαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της χθεσινής δράσης:

Στην Κόρινθο, συνελήφθη αλλοδαπή, καθώς σε κατάστημα εποχιακών προϊόντων βρέθηκαν πάνω από 32.000 είδη πυροτεχνίας,

Στο Λασίθι, συνελήφθη ημεδαπός, καθώς σε επιχείρηση βρέθηκαν πάνω από 23.000 κροτίδες.

Στην Αττική, συνελήφθη ημεδαπός, καθώς σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν πάνω από -22.000- κροτίδες καθώς και καπνογόνα, εκτοξευόμενα πυροτεχνήματα, πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων κ.α.

Στη Μεσσηνία, συνελήφθη ημεδαπός, καθώς είχε παραγγείλει από το εξωτερικό -1.000- κροτίδες, τις οποίες θα παραλάμβανε με δέμα από εταιρεία ταχυδρομικών μεταφορών, ενώ στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον 59 κροτίδες.