«Ραντεβού» στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνουν το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, που πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, διεκδικώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την στήριξη της κτηνοτροφίας, που βρίσκεται σε κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά το συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένονται αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια Αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με λεωφορεία «κατεβαίνουν» σήμερα στην Αθήνα για το συλλαλητήριο

Με λεωφορεία αναμένεται να φτάσουν στην πρωτεύουσα Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι για τη διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Αθήνα από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ). Εν τω μεταξύ και η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας καλεί όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής να συμμετάσχουν δυναμικά και αγωνιστικά στο συλλαλητήριο.

Στο σχετικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας των Θεσσαλών κτηνοτρόφων αναφέρεται ότι «η κακή διαχείριση της εκρίζωσης της ευλογιάς, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει να μετράμε πάνω από 400.000 θανατωμένα ζώα, σε συνδυασμό με τις αναβολές και καθυστερήσεις στις πληρωμές, έχουν οδηγήσει τον κλάδο μας στην απόλυτη καταστροφή. Διαμαρτυρόμαστε και διεκδικούμε τα αυτονόητα για την επιβίωση μας».

Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα καλύψει τη μετακίνηση με λεωφορεία που θα αναχωρήσουν από Λάρισα, Τύρναβο, Τρίκαλα και Βόλο. Να σημειωθεί ότι στις 23 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας η συνεδρίαση της Πανελλήνιας Επιτροπής των μπλόκων, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία εξόδου των αγροτών με τρακτέρ στους δρόμους μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

«Ανεπιθύμητος» ο Μητσοτάκης στην Αλεξανδρούπολη – Μπλόκο στο αεροδρόμιο

«Θερμή υποδοχή» ετοιμάζουν στον Πρωθυπουργό οι αγρότες, που τον περιμένουν στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» στην Αλεξανδρούπολη.

Ένταση επικράτησε στην Αλεξανδρούπολη το βράδυ της Δευτέρας (10/11), εν’ όψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Κομοτηνή, σήμερα Τρίτη (11/11).

Η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς εκατοντάδες τρακτέρ και αγρότες έχουν ήδη συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», επιχειρώντας να το αποκλείσουν. ΟΙ αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να περιμένουν εκεί τον Πρωθυπουργό, που αν φτάσει αεροπορικώς δεν γίνεται παρά να τους ακούσει και να συναντηθεί με αντιπροσωπεία τους. Όπως μάλιστα, γράφει το evrosnews «δεν υπάρχει… οδός διαφυγής. Εκτός φυσικά αν επιλέξει την Καβάλα ή από το αεροδρόμιο πάει με… ελικόπτερο στην Ροδόπη, εικόνα όμως που μόνο τιμητική δεν είναι για Πρωθυπουργό».

Χθες , οι συγκεντρωμένοι αγρότες με τα τρακτέρ προσπάθησαν να απωθήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες της περιοχής έχουν ήδη λάβει κάλεσμα για συγκέντρωση με τα τρακτέρ τους στο ΚΤΕΛ Φερών, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη.

Η αστυνομία τέθηκε σε επιφυλακή, χωρίς όμως να υπάρχουν έκτροπα.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν αντέχουν άλλο – Κάνουν λόγο για οικονομική ασφυξία

Οι αγρότες δηλώνουν πως «δεν αντέχουν άλλο» και ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων. Καλούν μάλιστα τον πρωθυπουργό να μην περάσει από την Αλεξανδρούπολη, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση με την αστυνομία.

Η ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση:

«Ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη, οι αγρότες του Νομού μας του απευθύνουμε δημόσια έκκληση να ματαιώσει την άνοδο του στη Θράκη μέσω του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.

Ο αγροτικός κόσμος είναι σε κατάσταση απελπισίας, οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί επανειλημμένα δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο, η φτώχεια μας χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό κι εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο αυτόν των μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων.

Ο εμπαιγμός μας γίνεται πλέον θηλιά και μας πνίγει. Θα είναι πραγματικά λυπηρό αντί να αντιμετωπίσουν οι κυβερνώντες άμεσα τα προβλήματά μας, να μας ωθήσουν να συγκρουστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής μας. (Με αφορμή τα γεγονότα του 2020 έχουμε χτίσει άριστη σχέση και αλληλοσεβασμό).

Η αγροτιά ξεψυχά κι η κυβέρνηση σχεδιάζει επισκέψεις χωρίς κανένα αντίκρυσμα στη βελτίωση της τραγικής μας κατάστασης. Απαιτούμε το άνοιγμα ενός ουσιαστικού διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς, που θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στα χρονίζοντα ζητήματα που μας έχουν ήδη προκαλέσει οικονομική ασφυξία και μαρασμό»

