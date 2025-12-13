«Υπάρχουν στιγμές που οι αριθμοί παύουν να είναι απλώς λογιστικές πράξεις και μετατρέπονται σε κοινωνική αδικία. Ο ΦΠΑ 24% στις κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Ένας φόρος που δεν βαραίνει απλώς τα κτηνιατρεία, αλλά τελικά γονατίζει έναν ολόκληρο κλάδο, πλήττει τους πολίτες και υπονομεύει τη δημόσια υγεία» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.

Και συμπληρώνει:

Τα κτηνιατρεία δεν είναι επιχειρήσεις πολυτελείας. Δεν πουλούν είδη lifestyle, ούτε απευθύνονται σε «υψηλά εισοδήματα». Παρέχουν υγειονομική φροντίδα, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Φροντίζουν ζώα συντροφιάς που είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ζώα που συνδέονται άμεσα με την αγροτική παραγωγή, τη διατροφική αλυσίδα και τη δημόσια υγεία.

Κι όμως, αντιμετωπίζονται φορολογικά σαν να προσφέρουν προαιρετικές υπηρεσίες πολυτελείας.

Ένας ΦΠΑ που στραγγαλίζει τη βιωσιμότητα

Ο συντελεστής ΦΠΑ 24% έχει αποδειχθεί οικονομικά ασφυκτικός. Τα κτηνιατρεία καλούνται να αποδώσουν στο κράτος έναν φόρο που συχνά υπερβαίνει το καθαρό τους κέρδος. Με αυξημένα λειτουργικά κόστη, πανάκριβο εξοπλισμό, φάρμακα, αναλώσιμα, προσωπικό και ενέργεια, ο ΦΠΑ λειτουργεί ως θηλιά στον τζίρο και στη βιωσιμότητα.

Το αποτέλεσμα;

Μικρά και μεσαία κτηνιατρεία οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία.

Νέοι επιστήμονες αποθαρρύνονται.

Η περιφέρεια απογυμνώνεται από δομές φροντίδας.

Και τελικά, ο πολίτης πληρώνει ακριβότερα ή μένει χωρίς πρόσβαση.

Μείωση ΦΠΑ = λιγότερη φοροδιαφυγή, περισσότερη διαφάνεια

Η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% δεν είναι παραχώρηση. Είναι εργαλείο εξυγίανσης.

Όταν ο φόρος είναι λογικός:

μειώνεται το κίνητρο της φοροδιαφυγής,

αυξάνονται οι νόμιμες συναλλαγές,

ενισχύεται η έκδοση αποδείξεων,

μεγαλώνει τελικά η φορολογική βάση.

Το κράτος δεν χάνει, αντίθετα κερδίζει: σταθερά έσοδα, διαφάνεια, συμμόρφωση. Το έχει αποδείξει η εμπειρία από άλλους κλάδους όπου η μείωση ΦΠΑ έφερε περισσότερα δηλωμένα έσοδα και όχι λιγότερα.

Κοινωνική πολιτική στην πράξη

Η φροντίδα των ζώων δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πολιτισμός. Είναι δημόσια υγεία. Είναι πρόληψη.

Σε μια κοινωνία που μιλά για ευζωία, προστασία των ζώων και υπεύθυνη ιδιοκτησία, δεν μπορεί η Πολιτεία να τιμωρεί φορολογικά εκείνους που σηκώνουν αυτό το βάρος καθημερινά.

Η μείωση του ΦΠΑ:

διευκολύνει τους πολίτες να φροντίζουν τα ζώα τους,

μειώνει τα αδέσποτα έμμεσα,

ενισχύει την πρόληψη αντί της ακριβής θεραπείας,

στηρίζει έναν επιστημονικό κλάδο ζωτικής σημασίας.

Ένα καθαρό μήνυμα προς την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση έχει σήμερα μια ευκαιρία ουσίας:

να αποδείξει ότι κατανοεί τη διαφορά ανάμεσα στην ανάπτυξη στα χαρτιά και την πραγματική οικονομία.

Η μείωση του ΦΠΑ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες από 24% σε 13%:

δεν είναι κόστος,

είναι επένδυση,

είναι στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας,

είναι πράξη κοινωνικής ευθύνης.

Τα κτηνιατρεία δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν ανάσα. Ζητούν ένα φορολογικό πλαίσιο που να τους επιτρέπει να επιβιώσουν, να εξελιχθούν, να προσφέρουν.

Και τελικά, ζητούν κάτι απλό και δίκαιο να μην πληρώνεται η υγεία με φόρο πολυτελείας.

Για να γίνει καθαρό πόσο πιεστικό είναι το ελληνικό 24% στα κτηνιατρεία, αρκεί μια ματιά σε βασικές ευρωπαϊκές χώρες: οι περισσότερες κινούνται σε χαμηλότερο “ταβάνι”, ενώ σε αρκετές υπάρχει θεσμική συζήτηση για μειώσεις, ακριβώς επειδή η κτηνιατρική φροντίδα αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως υπηρεσία δημόσιας υγείας και όχι ως “είδος πολυτελείας”.

Γερμανία : ο βασικός ΦΠΑ είναι 19% και οι κτηνιατρικές πράξεις τιμολογούνται με το ισχύον καθεστώς του γενικού συντελεστή.

: ο βασικός ΦΠΑ είναι 19% και οι κτηνιατρικές πράξεις τιμολογούνται με το ισχύον καθεστώς του γενικού συντελεστή. Γαλλία : ο ΦΠΑ στα κτηνιατρικά έξοδα/πράξεις αναφέρεται ως 20% (κανονικός συντελεστής) και αποτελεί αντικείμενο κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, ακριβώς λόγω του βάρους σε ιδιοκτήτες και φιλοζωικές δομές.

: ο ΦΠΑ στα κτηνιατρικά έξοδα/πράξεις αναφέρεται ως 20% (κανονικός συντελεστής) και αποτελεί αντικείμενο κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, ακριβώς λόγω του βάρους σε ιδιοκτήτες και φιλοζωικές δομές. Ισπανία : για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες μικρών ζώων γίνεται ειδική αναφορά ότι παραμένουν στο 21% (κανονικός συντελεστής), με έντονη κριτική του κλάδου και κινητοποιήσεις.

: για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες μικρών ζώων γίνεται ειδική αναφορά ότι παραμένουν στο 21% (κανονικός συντελεστής), με έντονη κριτική του κλάδου και κινητοποιήσεις. Πορτογαλία: αναφέρεται ότι η κτηνιατρική φροντίδα ζώων συντροφιάς επιβαρύνεται με 23%, με δημόσιο αίτημα των κτηνιάτρων για μείωση και άρση «φορολογικής διάκρισης».

αναφέρεται ότι η κτηνιατρική φροντίδα ζώων συντροφιάς επιβαρύνεται με 23%, με δημόσιο αίτημα των κτηνιάτρων για μείωση και άρση «φορολογικής διάκρισης». Ελλάδα: ο κανονικός συντελεστής είναι 24% (ένας από τους υψηλότερους στην ΕΕ), ενώ υπάρχει και ο μειωμένος 13% που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών.

Με απλά λόγια: όταν η Ελλάδα βάζει 24% στην κτηνιατρική φροντίδα, δεν βάζει απλώς έναν φόρο. Βάζει ένα επιπλέον “πέναλτι” σε σχέση με μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες (19%-23%) – και μάλιστα σε έναν κλάδο που ήδη κουβαλά υψηλά κόστη λειτουργίας, εξοπλισμού και φαρμάκων.

Και το πιο κρίσιμο: η Ευρώπη συζητάει «χώρο» για μειώσεις

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει τεθεί πολιτικά (και στο Ευρωκοινοβούλιο) το επιχείρημα ότι η δυνατότητα μειωμένου ΦΠΑ σε κτηνιατρική φροντίδα/φάρμακα κατοικιδίων θα βοηθούσε την ευζωία, τις στειρώσεις και τη φροντίδα αδέσποτων.

Αυτό δένει ακριβώς με το ελληνικό αίτημα: 13% αντί 24% ώστε: