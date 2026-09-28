Σοβαρό προβληματισμό για τη δομή και τη λειτουργία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα προκαλεί το γεγονός ότι περίπου 400 εισαχθέντες φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν φέτος την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το φαινόμενο αυτό επισήμανε με δηλώσεις του ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Χρήστος Μπούρας, υπογραμμίζοντας τις δομικές αδυναμίες του συστήματος και το γεγονός ότι αρκετοί νέοι εγκαταλείπουν ή δεν ξεκινούν τις σπουδές τους, λόγω της ακριβής φοιτητικής στέγης και της οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες.

Αποτρεπτικό το κόστος διαβίωσης των φοιτητών

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Πρύτανη, κύριος παράγοντας για τη μη εγγραφή εκατοντάδων επιτυχόντων αποτελεί το οικονομικό βάρος της φοιτητικής στέγης και διαβίωσης, το οποίο οδηγεί πολλές οικογένειες στο να εγκαταλείπουν τη φοίτηση σε πόλεις μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.

Παράλληλα, το πρόβλημα εντείνεται σε τμήματα που εδρεύουν εκτός του κεντρικού Κάμπους της Πάτρας (όπως στο Αγρίνιο ή το Μεσολόγγι), όπου η ζήτηση παραμένει χαμηλή και τα ποσοστά μη προσέλευσης των εισακτέων καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλά.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς δεν καταγράφηκαν εγγραφές, ακόμη και στην Ιατρική Σχολή, στην οποία εννέα άτομα δεν εγγράφηκαν και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Ο κ. Μπούρας προειδοποίησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρίκνωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι εισακτέοι ανέρχονται σε περίπου 60.000. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, έως το 2040 οι νέοι φοιτητές ενδέχεται να περιοριστούν στις 30.000 με 32.000 για τον ίδιο αριθμό θέσεων.

Πρόταση για γενναία αναδιάρθρωση

Ο κ. Μπούρας τόνισε ότι η διατήρηση τμημάτων χωρίς επαρκή αριθμό φοιτητών και χωρίς ουσιαστικό ακαδημαϊκό αντίκρισμα, επιβαρύνει τους πόρους των Ιδρυμάτων. Για το λόγο αυτό, πρότεινε:

Ανασχεδιασμό των τμημάτων: Συγχώνευση ή κατάργηση επιστημονικών αντικειμένων που δεν προσελύουν το ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Συγκέντρωση δυνάμεων: Ενίσχυση των κεντρικών πανεπιστημιακών δομών έναντι του κατακερματισμού σε πολλές πόλεις.

Ουσιαστική φοιτητική μέριμνα: Ενίσχυση των επιδομάτων στέγασης και δημιουργία νέων εστιών για την αληθινή στήριξη των οικονομικά αδύναμων οικογενειών.

Η παρέμβαση του Πρύτανη αναδεικνύει ότι το πρόβλημα των «κενών εδράνων» δεν είναι συγκυριακό, αλλά απαιτεί συνολική αναθεώρηση της στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα.