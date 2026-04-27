«Χάος» προκάλεσε ένα αναμμένο τσιγάρο που ενεργοποίησε το σύστημα πυρόσβεσης στο πλοίο «Νήσος Σάμος», όταν εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Χίος-Λέσβος το βράδυ της Παρασκευής (24/04).

Όπως αναφέρει το kalloninews.gr, επιβάτες Ρομά κάπνισαν σε εσωτερικό χώρο, με αποτέλεσμα να λειτουργήσει το σύστημα πυρόσβεσης και να δημιουργήσει πανικό. Oι εσωτερικοί χώροι χώροι του πλοίου γέμισαν με νερά και οι επιβάτες άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στο κατάστρωμα, για να αποφύγουν την… τεχνιτή βροχή από τους αυτόματους πυροσβεστήρες, που άνοιξαν και κατάβρεχαν το σαλόνι και τις θέσεις με τα αεροπορικά καθίσματα.

Παράλληλα, φαίνεται πως τα νερά που εκτοξεύτηκαν προκάλεσαν ζημιές στο πλοίο.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ανοίγει το σύστημα πυρόσβεσης: