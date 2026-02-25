Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 25 Φεβρουαρίου, στην περιοχή της Ελευσίνας και συγκεκριμένα, επί των οδών Σπετσών και Νέζη, όταν ομάδα ατόμων επιχείρησε να διαρρήξει σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα, πέντε άτομα φαίνεται να έπεσαν με αυτοκίνητα πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος. Στη συνέχεια, εισέβαλαν στο εσωτερικό του, αποπειράθηκαν να πάρουν χρήματα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Παρ’ όλα αυτά, κατάφεραν να διαφύγουν, χρησιμοποιώντας ένα άλλο όχημα που είχαν, προτού οι κάτοικοι ειδοποιήσουν την αστυνομία λόγω του θορύβου.