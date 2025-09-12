Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου 2025 σε λεωφορείο, που κινείτο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Συγκεκριμένα, στις 16.45, η Άμεση Δράση ενημερώθηκε ότι στην περιοχή της Γλυφάδας και συγκεκριμένα στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Αύρας, στο ρεύμα προς Βούλα, υπάρχει ένας αλλοδαπός άνδρας έξω από λεωφορείο, ο οποίος φέρει τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικα παιδιά μέσα στο λεωφορείο και επιβάτης τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Ο αλλοδαπός άνδρας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, με την πρώτη εικόνα να δείχνει ότι είναι ελαφρά τραυματίας. Εκεί, θα του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια θα καταθέσει για το περιστατικό στην Ασφάλεια.

Ο μόνος που παρέμεινε στο σημείο είναι ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος και ενημέρωσε τον ΟΣΥ και την Άμεση Δράση για το συμβάν. Προφορικά, είπε στους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο ότι δεν είχε οπτική επαφή, αλλά άκουσε φασαρία από το πίσω μέρος του λεωφορείου και ρωτώντας τους επιβάτες, ενημερώθηκε για το περιστατικό.